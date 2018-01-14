Madalyalı polisler fuhuştan tutuklandı!

ÇINARCIK İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan iki polis memuru 'fuhuşa teşvik ve fuhuşa aracılık yapmak' ile 'kamu görevlisinin nüfusunu kötüye kullanması' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Jandarma Alay Komutanlığı'nın yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanıp tutuklanan M.S. ve T.K. adlı kadınların verdiği ifadeler üzerine gözaltına alınan iki polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİNE SAHİPLER

Polis teşkilatında biri 22 diğeri ise 17 yıldır görev yapan tutuklu polislerin, daha önce de üstün başarı belge sahibi oldukları ifade edilirken soruşturma için gizlilik kararı alındı.İki polis memurunun tutuklama kararına itiraz edecekleri, fuhuştan tutuklanan kadınların iftirasına uğradıkları, kariyerleri boyunca başarılı operasyonlara imza attıklarını söyledikleri iddia edildi.