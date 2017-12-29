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Lüks sitede dehşet! 2 kadın kanlar içinde bulundu

Beylikdüzü'nde lüks bir sitede 2 kadının yaşadığı eve giren saldırgan, silahla kadınları vurup kaçtı. Yaralanan 2 kadın, hastanede tedavi altına alındı

Lüks sitede dehşet! 2 kadın kanlar içinde bulundu

Beylikdüzü'nde lüks bir sitede 2 kadının yaşadığı eve giren saldırgan, silahla kadınları vurup kaçtı. Yaralanan 2 kadın, hastanede tedavi altına alındı

29 Aralık 2017 Cuma 12:03
Lüks sitede dehşet! 2 kadın kanlar içinde bulundu
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BEYLİKDÜZÜ'NDE lüks sitede bir şahıs iki kadını evin içinde silahla vurarak yaraladı. Yaralanan kadınlarının birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganı yakalama çalışması devam ediyor.

KADINLARI SİLAHLA VURUP KAÇTI

Olay sabah saatlerinde Beylikdüzü Mimar Sinan Caddesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre silahlı kimliği belirsiz bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının evine girdi. Birinin evine girdiğini anlayan kadın, korkudan tuvalete saklandı. Şahıs tuvalete saklanan kadını silahla vurarak ağır yaraladı. Daha sonra evde bulunan kadının ev arkadaşını da yaralayıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beylükdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki kadını vurarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Beylikdüzü3. Sayfa
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