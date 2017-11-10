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Lüks rezidansta dayak!

Medikal şirketi sahibi Y.S, kendisine ihalelerde yardımcı olacağını söyleyerek 800 bin TL dolandırdığını öne sürdüğü, Diyarbakır’daki bir hastanenin elektronik cihazlar teknisyeni M.T’yi kaçırdı. Parasını ödemesi için Küçükçekmece’de bir rezidansın 189 numaralı odasına kapatarak darp etti. M.T, kaçırıldığı sırada bir arkadaşına attığı, “Beni kurtarın” mesajıyla polis devreye girdi ve rezidans odasına operasyon düzenledi. Y.S ile birlikte 6 kişi gözaltına alınırken, beyin kanaması geçiren M.T hastanede tedavi altına alındı.

Lüks rezidansta dayak!

Medikal şirketi sahibi Y.S, kendisine ihalelerde yardımcı olacağını söyleyerek 800 bin TL dolandırdığını öne sürdüğü, Diyarbakır’daki bir hastanenin elektronik cihazlar teknisyeni M.T’yi kaçırdı. Parasını ödemesi için Küçükçekmece’de bir rezidansın 189 numaralı odasına kapatarak darp etti. M.T, kaçırıldığı sırada bir arkadaşına attığı, “Beni kurtarın” mesajıyla polis devreye girdi ve rezidans odasına operasyon düzenledi. Y.S ile birlikte 6 kişi gözaltına alınırken, beyin kanaması geçiren M.T hastanede tedavi altına alındı.

10 Kasım 2017 Cuma 13:41
Lüks rezidansta dayak!
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İDDİALARA göre; medikal şirketi sahibi Y.S, (39) 2 yıl önce medikal cihaz ihalesine girmek için Diyarbakır’a gitti. Burada bir hastanede elektronik cihazlar teknisyeni olan M.T(36) ile tanıştı. Y.S ve M.T arkadaş oldu. Y.S, M.T’nin çalıştığı hastanenin medikal cihaz ihalelerine girmek istediğini söyleyince M.T yardımcı olabileceğini söyledi. M.T, ihaleler konusunda yetkinin kendisinde olduğunu belirtince Y.S, ihale ve yapacak olduğu yardım için para vermeye başladı. Y.S ihaleler için 800 bin TL ödedi ama bir türlü ihalelerle ilgili gelişme olmadığını öğrenince M.T’yi arayarak sıkıştırmaya başladı. M.T, ihalelerle ilgili sorun olduğunu söyleyerek Y.S’yi oyaladı. Parayı ödemesine rağmen ihaleleri alamayan  Y.S, Diyarbakır’a gitti. Amacı hastanenin başhekimiyle görüşüp yardım istemekti. M.T bunu haber aldı.

DAYAK DEVAM ETTİ

Y.S. geçtiğimiz Çarşamba günü Diyarakır havaalanına gittiğinde karşısında M.T’yi buldu. M.T, parayı İstanbul’da ödeyeceğini, İstanbul’da cenazesi de olduğunu söyleyerek Y.S’yi İstanbul’a dönmeye ikna etti. Y.S ve M.T birlikte İstanbul’a döndü. İkili, Y.S’nin Bahçelievler’deki medikal şirketine gitti. M.T’nin vaadinin doğru olup olmadığını öğrenmek için Y.S banka hesabını kontrol etti. Hesaba 100 bin TL gelmişti ancak geri kalan para yoktu. Y.S paranın geri kalanını sordu. M.T paranın geri kalanını daha sonra ödeyeceğini söylüyordu. S.Y buna ikna olmadı ve tanıdığı 5 kişiyi şirketteki ofisine çağırdı. Y.S ve yanındakiler M.T’yi ofiste dövmeye başladı. Dayak devam ederken, ofisten başka bir yere götürerek devam etme kararı aldılar. Bu sırada M.T, bir fırsatını bulup cep telefonundan bir arkadaşına, “Beni kaçırıyorlar, beni öldürecekler, beni kurtarın.” mesajı gönderdi. M.T, Y.S ve yanındakiler tarafından Küçükçekmece’deki bir rezidansın 189 numaralı odasına götürüldü. Dayak burada da devam etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Arkadaşı mesajı alınca hemen polisle bağlantı kurarak yardım istedi. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi çalışma başlatarak kamera görüntülerinden M.T’nin götürüldüğü rezidansı belirledi. Ekipler dün gece saat 02.30 sıralarında 189 numaralı odaya baskın düzenledi. M.T, yediği dayaktan baygın şekilde bulundu. Odadaki 4 kişi gözaltına alınırken, rezidanstan kız arkadaşını almak için ayrılan Y.S de kız arkadaşı ile birlikte geri dönünce yakalandı. M.T, hemen hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren M.T’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Y.S, emniyette, M.T’nin kendisini dolandırması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Tedavi sürecinde zaman zaman uyandırılan M.T, polise 400 bin TL aldığını öne sürdü.

Rehine Kurtarma ve Müzakere Biriminde sorgulanan Y.S ile birlikte 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
RezidansDayak
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