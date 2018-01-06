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Lüks otomobilde suikast silahı bulundu

Polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde yapılan aramada, suikast silahına rastlandı

Lüks otomobilde suikast silahı bulundu

Polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde yapılan aramada, suikast silahına rastlandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 20:00
Lüks otomobilde suikast silahı bulundu
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MERKEZ Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde yol kontrölü yapan polis ekipleri, lüks bir otomobili durdurdu.

ARABADAN GLOCK MARKA SİLAH ÇIKTI
Yapılan aramada, aracın direksiyonunun yan tarafındaki zulada ruhtasız Glock marka tabanca ve bu silaha ait 15 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Polis silahın herhangi bir olayda kullanılıp, kullanılmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Lüks OtomobilSuikast Silahı
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