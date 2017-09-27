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Lüks cipli şehir eşkıyalarından işçiye beyzbol sopasıyla dayak

İstanbul'da lüks cipli şehir eşkıyaları, yol meselesi yüzünden tartıştıkları temizlik görevlisini beyzbol sopalarıyla feci şekilde dövdü. Dehşet anları kameraya yansıdı

Lüks cipli şehir eşkıyalarından işçiye beyzbol sopasıyla dayak

İstanbul'da lüks cipli şehir eşkıyaları, yol meselesi yüzünden tartıştıkları temizlik görevlisini beyzbol sopalarıyla feci şekilde dövdü. Dehşet anları kameraya yansıdı

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:51
Lüks cipli şehir eşkıyalarından işçiye beyzbol sopasıyla dayak
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İSTANBUL Beylikdüzü'nde pazar kurulan sokağı temizleyen su tankeri görevlisine, yol vermediği gerekçesiyle tepki gösteren lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopalarıyla saldırdı. İşçiyi sopalarla döven eşkiyalar kayıplara karışırken, sopalarla işçiye atılan dayak bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYZBOL SOPALARIYLA İŞÇİLERE SALDIRDILAR

Beylikdüzü  Yakuplu'da kurulan pazarın bulunduğu sokağı temizlemek için akşam saatlerinde belediyenin su tankeri sokağa geldi. Tanker şoförü yanındaki görevliyle sokağa temizlemek için harekete geçtiği sırada, sokağa lüks ciple gelen dört kişi yol istedi. Bunun üzerine belediye görevlisi sokağa temizlemek görevlerini olduğunu söyleyince, şehir eşkiyaları küfürler savurmaya başladı.Bunun üzerine belediye görevlisi küfürlere tepki gösterince eşkiyalar daha da sinirlendi. Araçlarında bulunan beyzbol sopalarıyla inen eşkiyalar şoföre defalarca vurmaya başladı. Kafasına çok sayıda sopa darbesi alan temizlik görevlisi, kanlar içinde kaldı. Eşkiyalar su tankeri şoförünü öldüresiye dövdükten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaralanan su tankeri şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, tüm bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar tanker şoförüne bağırmaya başlıyor. Bu sırada tanker şoförü şahıslara tepki gösterince, lüks cipten inen eşkiyalar ellerinde beyzbol sopalarıyla görevliye defalarca vurmaya başlıyor. Vatandaşların engellemeye çalıştığı eşkiyalar, öldüresiye dayak atmaya devam ederken, tüm çabalar şahısları durduramıyor. Şehir eşkiyaları olay yerinden hızla uzaklaşırken, bu sırada tanker şoförü kanlar içinde kaldığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüİstanbulYakupluİşçi
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