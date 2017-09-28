Liselilerle inşaat işçilerinin kavgası büyüyor! Dehşet anları kamerada

İSTANBUL Ataköy'de inşaat işçilerinin önceki gün liseli kız öğrencilere laf atmasıyla başlayan olaylar devam ediyor. Okul yönetimine şikayet edilmesine rağmen iddiaya göre herhangi tedbir alınmayan lisede, bugün de inşaat işçileriyle öğrenciler birbirine girdi. İnşaat işçileri bir öğrenciyi tornavida ile yaralarken, bir öğrenci de elini cama vurarak yaralandı. Lisede yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde yaşanan kavga anı ve yerde yatan yaralılar görülürken, öğrencilerin çığlıkları tüm okulu inletti.

ARAYA ÖĞRETMENLER GİRDİ

Olay Bakırköy'de bulunan bir Anadolu lisesinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre okulda inşaat işi yapan işçiler bir gün önce okulda kız öğrencilere laf attığı gerekçesiyle öğrenciler ve işçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma araya giren öğretmenlerin sayesinde büyümeden yatıştırıldı. İnşaat işini üstlenen firma yetkilileri de yaşanan olayın ardından okulda çalışan işçileri değiştirdi.

İŞÇİLER KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ancak ertesi gün okulda öğrencilerle işçiler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci işçilerden birinin tornavida darbesiyle yaralanırken, bir öğrenci de elini cama vurarak kendisini yaraladı. Yaşanan kavganın ardından okul yetkilileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken okul çevresinde bulunan Mobil Okul Timleri'nde görevli polis memurları da hemen kavgaya müdahale etti. Ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan kavganın ardından kavgaya karışan işçileri gözaltına alınarak karakola götürüldü.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaralanan öğrenciler A. Ç. ve A.B.S. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Öte yandan tüm bu yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde inşaat işçileri ellerinde fayanslar ve tornavidalarla öğrencilere saldırıyor.Okul bir anda karışırken, yerde yaralı yatan öğrenciye ilk müdahale okul arkadaşlarından geliyor. Öğrencileri çığlıkları ise ortalığı inletiyor.

ÖĞRENCİLER, OKUL YÖNETİMİNE İLETTİ

Olayın tanığı olan bir öğrenci ise yaşanan durumu okul yönetimine iletildiğini ancak okul yönetiminin ise öğrencilere konuyu uzatmamalarını söylediğini belirterek "Olay dün olmuş. Kız, müdür yardımcısına olayı anlatmış. Müdür yardımcısı da 'olayı yaymayın biz olayı halledeceğiz' demiş. Ben bunu duyduğum an bahçede zaten olay koptu. Bu olay çok saçma bir sürü öğrenci toplanıp işçileri dövebiliyor da okul denen bir şey yapamıyor" dedi.

VELİLER ENDİŞELİ

Öte yandan olayı duyan öğrenci okula gelen veliler ise çocuklarından haber almaya çalıştı. Veliler bir süre endişeli bir şekilde bekledi.