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Liseli kıza 10 kişi bir yıl boyunca...

Adana’da 2’si öğrenci 10 kişinin, 'görüntüleri internette yayınlarız' tehdidiyle lise 3’üncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Y.G. ile bir yıl cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Genç kızın, olayı rehber öğretmenine anlatması üzerine başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de aranıyor

Liseli kıza 10 kişi bir yıl boyunca...

Adana’da 2’si öğrenci 10 kişinin, 'görüntüleri internette yayınlarız' tehdidiyle lise 3’üncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Y.G. ile bir yıl cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Genç kızın, olayı rehber öğretmenine anlatması üzerine başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de aranıyor

06 Mart 2015 Cuma 15:31
Liseli kıza 10 kişi bir yıl boyunca...
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MERKEZ Seyhan İlçesi’nde oturan lise öğrencisi Y.G., 4 yıl önce sosyal paylaşım sitesinde 22 yaşındaki Can Ç. ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra görüşmeye başlayan Can Ç. sevgilisi Y.G. ile cinsel ilişkiye girdi. İlişki sırasında görüntülerini çektiği ileri sürülen Can Ç. ile Y.G., bir süre sonra ayrıldı.
Ayrılığın ardından bazı kişiler Y.G.’ye sosyal paylaşım sitelerinden mesaj gönderip telefon ederek, "Elimizde senin Can Ç. ile cinsel içerikli görüntülerin var, eğer bizimle birlikte olmazsan bunu sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayınlarız, rezil olursun" diyerek tehdit etti. Tehditlerden korkan liseli kız, mesaj atan kişiyle buluşup cinsel ilişkiye girdi. Bundan sonra farklı kişiler de aynı yöntemle genç kızı arayıp, birlikte oldu. Ancak arayıp tehdit edenlerin ardı arkası kesilmedi. 
REHBER ÖĞRETMENİ KONUŞTURDU
Bu durum nedeniyle psikolojisi bozulan genç kız, derslerinde de başarısız olmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tehditlerle cinsel ilişkiye giren genç kızın derslerinin giderek kötüye gitmesi ve ruh halinin bozulduğunu fark eden rehber öğretmeni Y.G.’yi odasına çağırıp, sohbet etmeye başladı. Önce bir sorunun olmadığını anlatan Y.G., öğretmenin ısrarlı soruları üzerine yaşadıklarını anlatmaya başladı. Genç kız, başından geçenleri tek tek anlatınca rehber öğretmeni hemen durumu kızın ailesine bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine de polis soruşturma başlattı.
8 KİŞİ YAKALANDI
Polis, genç kızın sosyal paylaşım sitelerindeki adresleri ve telefonundan kendini arayanları incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu genç kızla tehdit zoruyla ilişkiye girdiği ileri sürülen Orkun K. (22), Uğur S. (21), Kaan S. (21), Eyüp Ç. (19), Engin K. (24), Halil İbrahim G. (21), A.K. (17) ve E.C.D.(17) gözaltına alındı. Ahlak Bürosu ekipleri tarafından sorgulanan 2’si öğrenci 8 şüpheli, genç kızla kendi isteğiyle ilişkiye girdiklerini, yaşının da küçük olduğunu bilmediklerini ileri sürdü. Şüpheliler, cinsel içerikli görüntüleri de genç kızın kendisinin çektiğini savundu.
2 KİŞİ ARANIYOR
Polis, genç kızla ilk kez birlikte olan ve cinsel ilişki sırasında görüntü çektiği ileri sürülen eski sevgilisi Can Ç. ile 1 kişiyi de arıyor. Can Ç.’nin üniversitede okuduğu ve farklı bir kentte yaşadığı da belirlendi. 
8 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol kaydıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 14:34
Anahtar Kelimeler:
AdanaLiseli KızTecavüzSeyhanLise öğrencisi
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