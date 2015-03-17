liseli kız hap içerek intihar etmek istedi

Olay, Aksaray Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen lise öğrencisi S.D. (17), sınıfında arkadaşlarının olmadığı sırada birden fazla ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bir süre sonra sınıfa gelen arkadaşlarının baygın olarak bulduğu lise öğrencisi için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 13:51
aksaray anadolu li̇sesi̇nde böyle bi̇r olay meydana gelmemi̇şti̇r. haberi yayınlayanlar olayın doğruluğunu teyit etmeden nasıl böyle bir haberi yayınlayabiliyorlar.