Liseli Helin'in katili kendini böyle savundu! İşte ilk ifadesi

PENDİK'TE 17 yaşındaki liseli Helin Palandöken'i av tüğfeğiyle öldürüp iki arkadaşını da yaralayan katil zanlısı konuştu: Olayın hala şokundayım, ateş açtığımı kabul ediyorum.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Pendik'te, dün lise öğrencisi Helin Palandöken'i av tüfeği ile öldürüp iki öğrenciyi de yaralayan Mustafa Y. (21), "tasarlayarak öldürme ve iki kişiyi yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''OLAYIN HALA ŞOKU ALTINDAYIM''

Savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Mustafa Yetgin'in, mahkemedeki sorgusunda, "Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şey anlatabilecek durumda değilim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.