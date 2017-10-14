Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
15 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Ekim 2017 Alanya -...
Suda doğum merkezleri artacak!
Suda doğum merkezleri artacak!
SGK, grip aşısı ödemelerine açıklık getirdi!
SGK, grip aşısı ödemelerine açıklık...
banner468

Liseli Helin'in katili kendini böyle savundu! İşte ilk ifadesi

Pendik'te pompalı tüfekle liseli Helin'i öldürüp 2 öğrenciyi yaralayan zanlı, mahkemedeki ifadesinde ''Av tüfeğini internetten satın aldım, ateş açtığımı kabul ediyorum'' dedi

Liseli Helin'in katili kendini böyle savundu! İşte ilk ifadesi

Pendik'te pompalı tüfekle liseli Helin'i öldürüp 2 öğrenciyi yaralayan zanlı, mahkemedeki ifadesinde ''Av tüfeğini internetten satın aldım, ateş açtığımı kabul ediyorum'' dedi

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:13
Liseli Helin'in katili kendini böyle savundu! İşte ilk ifadesi
banner404

PENDİK'TE 17 yaşındaki liseli Helin  Palandöken'i av tüğfeğiyle öldürüp iki arkadaşını da yaralayan katil zanlısı konuştu: Olayın hala şokundayım, ateş açtığımı kabul ediyorum.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Pendik'te, dün lise öğrencisi Helin  Palandöken'i av tüfeği ile öldürüp iki öğrenciyi de yaralayan Mustafa Y. (21), "tasarlayarak öldürme ve iki kişiyi yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''OLAYIN HALA ŞOKU ALTINDAYIM''

Savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Mustafa Yetgin'in, mahkemedeki sorgusunda, "Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin  Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şey anlatabilecek durumda değilim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Helin Palandöken'in cenazesinde silah sesleri
Helin Palandöken'in cenazesinde silah sesleri
Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!
Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!
Son Güncelleme: 14.10.2017 18:19
Anahtar Kelimeler:
PendikLiseliHelinKatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Cezaevi'nden firar eden hükümlü kıskıvrak!
Alanya Cezaevi'nden firar eden hükümlü kıskıvrak!
Akü hırsızı kardeşler polisten kaçamadı
Akü hırsızı kardeşler polisten kaçamadı
Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu!
Alanya'da büyük uyuşturucu operasyonu!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim