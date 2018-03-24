Liseli gençlerin kap-kaç şakası Antalya polisini alarma geçirdi

OLAY, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1379 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 14-15 arasında değişen birisi kız 2 öğrenci, sokak üzerinde birbirlerine şakalar yaparak ilerledi. İsmi henüz öğrenilemeyen gençlerden erkek olanı, sokak üzerindeki Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) önüne geldiği sırada kız arkadaşının çantasını elinden kapmaya çalıştı. Arkadaşına çantasını vermemek için direnen genç kız ise yere düşerek sürünmeye başladı. Kız arkadaşından çantayı alıp kaçan erkek şahıs bölgeden koşarak uzaklaşırken, genç kız çığlık atarak onun peşinden koşmaya başladı.

Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı

Bu sırada genç kızın çığlıklarını duyup dışarıya çıkan ASMEK'te çalışan kadın güvenlik personeli, genç kızın çantasının çalındığını düşünüp polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kap-kaç yaptığı iddia edilen genci bulmak için çevre mahalle ve sokak aralarında geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bölgeye kısa süre sonra gelen 4 ayrı ekip, olay yerinde mağdur genç kıza rastlayamazken, ihbarda bulunan güvenlik personelinin ifadesine başvuruldu. Geçen süre içerisinde mağduriyet yaşadığı ileri sürülen genç kızdan herhangi bir ihbar gelmemesi üzerine ASMEK’nın güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaşları 14-15 arasında değişen iki liseli öğrencinin birbirleriyle şakalaştığını tespit etti.

Gençlerin birbirlerine şaka yaptığını öğrenen güvenlikçinin ise şaşkınlık içerisinde olduğu gözlendi.