Liseli aniden fenalaşıp, öldü

Bekilli Atatürk Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammet Faruk Yalgın, hafta sonu tatili nedeniyle dün Çal'ın Akkent Mahallesi'ndeki ailesinin yanına geldi. Arkadaşları cep telefonuyla 112 Acil Servis ekibine durumu bildirdi. Sevk edilen sağlık ekibi, Yalgın'ın öldüğünü belirledi. Yalgın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Yalgın'ın kalp krizi veya beyin kanamasından öldüğü sanılıyor.