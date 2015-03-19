lisede kıskançlık cinayeti

Olay, sabah saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Ülgan Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi İ.D. ile Aydın Kapısız, okula yakın bir noktada karşılaştı ve tartışmaya başladı. İddiaya göre, İ.D., bir gün önce aynı sınıfta öğrenim gördüğü kız arkadaşının fotoğrafını çektiği gerekçesiyle Aydın Kapısız ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen İ.D. yanında bulunan bıçakla sınıf arkadaşına rastgele vurmaya başladı. Aydın Kapısız aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.D. ise kaçtı.

PARKTA YAKALANDI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ