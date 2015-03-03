Lise öğrencisine okul önünde bıçaklı saldırı

OLAY Beyazıt Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Adem Y. (17), sabah okula gitmek için evden çıktı. Adem Y. okula yaklaştığı sırada, iddiaya göre daha önce kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu aynı okuldan M.A. (17) ve 4 öğrenci ile karşılaştı. İddiaya göre, 5 öğrenci demir sopa ve yumruklarla Adem Y.'ye saldırdı. M.A. ise çıkardığı bıçakla Adem Y.'yi karın boşluğundan bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan 11. sınıf öğrencisi Adem Y.'nin yardımına çevredeki öğrenciler ve veliler yetişti. Adem Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden koşarak kaçan şüpheli M.A. ve beraberindeki 4 lise öğrencisi ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri bulmak için seferber olurken, Adem Y.'nin komada olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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