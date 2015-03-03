Lise öğrencisine okul önünde bıçaklı saldırı

OLAY Beyazıt Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Adem Y. (17), sabah okula gitmek için evden çıktı. Adem Y. okula yaklaştığı sırada, iddiaya göre daha önce kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu aynı okuldan M.A. (17) ve 4 öğrenci ile karşılaştı. İddiaya göre, 5 öğrenci demir sopa ve yumruklarla Adem Y.'ye saldırdı. M.A. ise çıkardığı bıçakla Adem Y.'yi karın boşluğundan bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan 11. sınıf öğrencisi Adem Y.'nin yardımına çevredeki öğrenciler ve veliler yetişti. Adem Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden koşarak kaçan şüpheli M.A. ve beraberindeki 4 lise öğrencisi ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri bulmak için seferber olurken, Adem Y.'nin komada olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: bıçaklama, bursa, lise öğrencisi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 03.03.2015 11:59