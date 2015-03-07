Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Lise öğrencisine 16 kişi tecavüz etti

Adana'da, iki yıl önce Facebook'ta tanıştığı kişinin tecavüz ettiği 16 yaşındaki lise öğrencisi kız kabusu yaşadı. 16 kişinin daha 'Görüntülerini internette yayarız' tehdidiyle kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı

Lise öğrencisine 16 kişi tecavüz etti

Adana'da, iki yıl önce Facebook'ta tanıştığı kişinin tecavüz ettiği 16 yaşındaki lise öğrencisi kız kabusu yaşadı. 16 kişinin daha 'Görüntülerini internette yayarız' tehdidiyle kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı

07 Mart 2015 Cumartesi 12:11
Lise öğrencisine 16 kişi tecavüz etti
banner404
OLAY Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Y.G. (16), 12 yaşındayken 2011 yılında sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan Can Ç. (22) isimli bir şahısla tanıştı. Ardından yüz yüze görüşmeye başladı. 2014 yılında Can Ç., kız çocuğuna tecavüz etti. Bir süre sonra Y.G.'ye Facebook, Twitter ve cep telefonu üzerinden "Elimizde senin Can Ç. ile görüntülerin var, eğer bizimle birlikte olmazsan bunu sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayarız rezil olursun" diyerek tehdit mesajları almaya başladı. Bu tehditlerden korkan kız çocuğu, iki yıl boyunca 16 kişiyle zorla birlikte olmak zorunda kaldı. Ancak buna rağmen telefonları bir türlü susmak bilmezken sosyal medyadan da sürekli aynı görüntü nedeniyle tehdit mesajları gelmeye devam etti.
OKULDA REHBER ÖĞRETMENİ FARK ETTİ
Yaşadıkları nedeniyle bunalıma giren ve okulda içine kapanan kız çocuğunun bu durumunu rehber öğretmeni fark ederek yanına çağırdı. Kız çocuğu ağlayarak yaşadıklarını öğretmenine anlattı. Bunun üzerine öğretmen, kız çocuğunun ailesini okula çağırdı. Aile hemen polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçip kız çocuğunun telefon, Twitter ve Facebook adreslerini inceleyerek tehdit edip tecavüz eden 16 kişiden 8'ini yakaladı. Polis, zanlıları emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlılar tecavüz etmediklerini kız çocuğunun kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, görüntüyü de kız çocuğunun kendisinin çektiğini savundu.
Bu arada, Y.G'ye 14 yaşında tecavüz eden ve görüntüyü çektiği ileri sürülen şahsın üniversitede okuduğu, yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan Orkun K. (22), Uğur S. (21), Kaan S. (21), Eyüp Ç. (19), Engin K. (24), Halil İbrahim G. (21), A.K.(17) ve E.C.D.(17) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada bir zanlının gülmesi dikkat çekti. 


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 07.03.2015 11:12
Anahtar Kelimeler:
TecavüzIhaAdanaTwitterFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim