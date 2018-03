Lise öğrencisine 16 kişi tecavüz etti

OLAY Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Y.G. (16), 12 yaşındayken 2011 yılında sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan Can Ç. (22) isimli bir şahısla tanıştı. Ardından yüz yüze görüşmeye başladı. 2014 yılında Can Ç., kız çocuğuna tecavüz etti. Bir süre sonra Y.G.'ye Facebook, Twitter ve cep telefonu üzerinden "Elimizde senin Can Ç. ile görüntülerin var, eğer bizimle birlikte olmazsan bunu sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayarız rezil olursun" diyerek tehdit mesajları almaya başladı. Bu tehditlerden korkan kız çocuğu, iki yıl boyunca 16 kişiyle zorla birlikte olmak zorunda kaldı. Ancak buna rağmen telefonları bir türlü susmak bilmezken sosyal medyadan da sürekli aynı görüntü nedeniyle tehdit mesajları gelmeye devam etti.

OKULDA REHBER ÖĞRETMENİ FARK ETTİ

Yaşadıkları nedeniyle bunalıma giren ve okulda içine kapanan kız çocuğunun bu durumunu rehber öğretmeni fark ederek yanına çağırdı. Kız çocuğu ağlayarak yaşadıklarını öğretmenine anlattı. Bunun üzerine öğretmen, kız çocuğunun ailesini okula çağırdı. Aile hemen polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçip kız çocuğunun telefon, Twitter ve Facebook adreslerini inceleyerek tehdit edip tecavüz eden 16 kişiden 8'ini yakaladı. Polis, zanlıları emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlılar tecavüz etmediklerini kız çocuğunun kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, görüntüyü de kız çocuğunun kendisinin çektiğini savundu.

Bu arada, Y.G'ye 14 yaşında tecavüz eden ve görüntüyü çektiği ileri sürülen şahsın üniversitede okuduğu, yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Orkun K. (22), Uğur S. (21), Kaan S. (21), Eyüp Ç. (19), Engin K. (24), Halil İbrahim G. (21), A.K.(17) ve E.C.D.(17) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada bir zanlının gülmesi dikkat çekti.