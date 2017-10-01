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Lezbiyen çifti bayıltana kadar dayak attılar!

Üniversiteli Aynur ile sevgilisi Emine, lezbiyen ilişki yaşadıklarını öğrenen Emine’nin ailesinden 1,5 saat bayılıncaya kadar dayak yedi. Aynur ve sevgilisi Emine şikayetçi oldu...

Lezbiyen çifti bayıltana kadar dayak attılar!

Üniversiteli Aynur ile sevgilisi Emine, lezbiyen ilişki yaşadıklarını öğrenen Emine’nin ailesinden 1,5 saat bayılıncaya kadar dayak yedi. Aynur ve sevgilisi Emine şikayetçi oldu...

01 Ekim 2017 Pazar 14:56
Lezbiyen çifti bayıltana kadar dayak attılar!
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KONYA'DA üniversite 1. sınıfta okuyan 19 yaşındaki Aynur O. tatil için ailesinin yanına gittiği Manisa’da hastanelik oldu. Eşcinsel ilişki yaşayan Aynur O. ve Emine G. 27 Eylül 2017’de 2 arkadaşıyla birlikte Manisa Alaşehir’de bir tepeye çıktı. Çiftin yanından ayrılan arkadaşları kısa süre sonra Emine’nin 16 yaşındaki kardeşiyle geri geldi. Kız arkadaşının kardeşi ve arkadaşları tarafından darp edilen lezbiyen çift daha sonra ailenin diğer üyelerinden de dayak yedi. 

Bayılınca evin önüne atmışlar

‘Yerden kalkamaz hale gelince çocuk babasını’ aradı diyen Aynur O. yaşadıkları anlattı: 10 dakika sonra sevgilimin babası ve üvey annesi geldi. İlk önce yumrukladılar. Sonra babası vücuduma dokunarak beni taciz etti. ‘Eğer görüşmeye devam ederseniz, sana tecavüz ederim’ diyerek beni tehdit etti. Bayılınca da beni arabayla evimin önüne atıp gitmişler.

Dava da açacaklar...

Hastanede gözümü açtım. Hemen darp raporu aldım ve polise, jandarmaya şikayette bulundum. Polisi arayarak kız arkadaşım Emine’nin adresini verdim o da şikayetçi oldu ve evden ayrıldı. Benim elmacık kemiklerimde ve burnumda kırıklar var. Vücudumun her yerine darbe aldım. Kız arkadaşımın da kafatasında ezikler var. Şikayetimiz üzerine sadece ifadeleri alındı ve bırakıldılar. Dava açacağız. 

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Anahtar Kelimeler:
KonyaLezbiyen çift
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