Lastiği patlayan otomobil, TIR ve kamyona çarptı: 5 ölü

KAZA, bugün Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana geldi. Kırıkkale'den Sungurlu istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 19 EE 631 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek 65 yaşındaki Murat İstanbullu yönetimindeki kamyona çarptı. Savrulan otomobil daha sonra ise 51 yaşındaki Necmettin Damar yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Kazanın ardından otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden Erol Kaya (22) ve Aykut Tıknazoğlu'nun (22) kimliklerinin tespit edildiği diğer üç kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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