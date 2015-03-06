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Lalezar öğretmen ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni Lalezar Kara evinde ölü bulundu. Kara'nın epilepsi hastalığını herkesten gizlediği öğrenildi. Lalezar öğretmen ölü bulundu

Lalezar öğretmen ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni Lalezar Kara evinde ölü bulundu. Kara'nın epilepsi hastalığını herkesten gizlediği öğrenildi. Lalezar öğretmen ölü bulundu

06 Mart 2015 Cuma 15:15
Lalezar öğretmen ölü bulundu
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İDDİAYA göre, Çorlu ilçesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni Lalezar Kara’nın okula gelmemesinden şüphelenen arkadaşları polis ekipleri ile birlikte evine gitti. Çilingir yardımıyla girilen evde Lalezar Kara ölü olarak buldu.
HASTALIĞINI GİZLEMİŞ
Okulda sakin bir öğretmen olarak tanındığını anlatan arkadaşları, Lalezar Kara’nın epilepsi hastası olduklarını bilmediklerini söyledi. Hastalığını gizleyen ve evde tek başına kalan genç öğretmen Kara’nın ölüm saatinin gece yarısı saat 02.00 civarları olduğu tespit edildi.
ÖĞRETMENLİK YEMİNİNİ YENİ ETMİŞTİ
Çorlu İlçesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 1,5 yıldır stajyer öğretmen olarak görev yapan Lalezar Kara’nın 24 Kasım 2014 tarihinde Öğretmenler Günü'nde düzenlenen törende yemin ederek asil öğretmenliğe adım attığı öğrenildi. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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Son Güncelleme: 06.03.2015 14:17
Anahtar Kelimeler:
LalezarÖğretmenTekirdağ
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