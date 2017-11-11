Kuyumcuda unutulan içi mücevher dolu çanta, sahibini bekliyor

KÜTAHYA'NIN Emet ilçesinde bir kuyumcu, dükkanında unutulan, içinde 25 bin lira lira değerinde mücevher bulunan çantanın sahibini arıyor.

MÜCEVHER DOLU ÇANTAYI UNUTUP GİTTİ

Alınan bilgiye göre, salı günü Kaynarca Mahallesi'ndeki Raci Küpçü'ye ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kadın, küçük çantasını dükkanda unutarak ayrıldı.

Bir süre sonra çantayı fark eden Küpçü, gün boyunca çantanın sahibini bekledi.

Sahibinin gelmemesi üzerine çantayı açan Küpçü, içerisinde altın bilezikler ve çeşitli mücevherlerin olduğunu gördü.



ÇANTA SAHİBİNİ BEKLİYOR

Daha sonra belediye hoparlörü ve camiden anons yaptıran Küpçü, sosyal medyayı da kullanarak çantanın sahibine ulaşmaya çalışıyor.

Kuyumcu Küpçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanında unutulan çantada yaklaşık 25 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunduğunu belirtti.



Çantanın salı günü unutulduğunu hatırlatan Küpçü, şunları dile getirdi:

"Çantanın sahibinin kimliği vardır diye çantayı açtığımda içerisinde bir miktar bilezik, cumhuriyet altını, yüzük ve değerli takıların olduğunu fark ettim. İş yerimin güvenlik kameraları arızalı olduğu için sahibini bulamadık. Belediyeden anons yaptırdım. Cuma namazında merkezi sistem üzerinden verilen ilçe ve köylerdeki tüm camilere ulaşan vaaz öncesinde anons yaptırdık ancak şu ana kadar çantanın sahibine ulaşamadık. Sahibinin bir an önce gelip çantasını almasını bekliyorum."