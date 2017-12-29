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29 Aralık 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Kuyumcu soymaya giden hırsızlar, sert kayaya çarptı! Çatışma kamerada

Esenler'de 3 silahlı saldırgan, kuyumcuda soygun yapmaya kalkışınca dükkan sahibinin silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü, 2 kişi yaralandı

Kuyumcu soymaya giden hırsızlar, sert kayaya çarptı! Çatışma kamerada

Esenler'de 3 silahlı saldırgan, kuyumcuda soygun yapmaya kalkışınca dükkan sahibinin silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü, 2 kişi yaralandı

29 Aralık 2017 Cuma 13:12
Kuyumcu soymaya giden hırsızlar, sert kayaya çarptı! Çatışma kamerada
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İSTANBUL Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

ÇARŞAFLI 3 KİŞİ KUYUMCUYU SOYACAKTI

Alınan bilgiye göre, Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi.

KUYUMCU SİLAHINI ÇEKİNCE ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 ÖLÜ

Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralanırken bir soyguncu hayatını kaybetti. Diğer soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.
POLİS, KAÇAN SOYGUNCUYU ARIYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapılırken, yaralı saldırganlardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, kaçan diğer saldırganları arıyor.

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan o korku dolu anları anlattı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Kuyumcu ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışma kameralara yansıdı. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin yerde yattığı görülüyor.

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Esenler3. SayfaGüncelSİHALSilahlı Soygun
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