Kuyumcu soymaya giden hırsızlar, sert kayaya çarptı! Çatışma kamerada

İSTANBUL Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

ÇARŞAFLI 3 KİŞİ KUYUMCUYU SOYACAKTI

Alınan bilgiye göre, Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi.

KUYUMCU SİLAHINI ÇEKİNCE ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 ÖLÜ

Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralanırken bir soyguncu hayatını kaybetti. Diğer soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.

POLİS, KAÇAN SOYGUNCUYU ARIYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapılırken, yaralı saldırganlardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, kaçan diğer saldırganları arıyor.

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan o korku dolu anları anlattı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Kuyumcu ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışma kameralara yansıdı. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin yerde yattığı görülüyor.