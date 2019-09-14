Kuşyuvası'nda feci kaza! 1 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre; kaza bugün saat 15:30'da meydana geldi. Alanya'dan Sarıveliler istikametine giden Mustafa Yaman idaresindeki 07 UR 602 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Şamlı yönetimindeki 07 HVS 86 plakalı kamyonla çarpışması sonucunda otomobilde yolcu olan Havva Yaman yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil ve jandarmaya haber verdi. Daha sonra 112 acil servis ekipleri yaralı Havva Yaman'ı ilk müdahelesinden sonra ALKÜ Hastanesine kaldırdı.

Bir süre aksayan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.