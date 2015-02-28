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Kuş avlarken, bekçiyi öldürdü

Adana'da narenciye bahçesinde bekçilik yapan 49 yaşındaki Mehmet Güler Giriş, motosikletle giderken göğsünden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Giriş'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 45 yaşındaki Günhan Deniz K., "Av yapıyordum çalılıklara doğru ateş ettim, o sırada motosikletli kişi yere düştü" dedi

Kuş avlarken, bekçiyi öldürdü

Adana'da narenciye bahçesinde bekçilik yapan 49 yaşındaki Mehmet Güler Giriş, motosikletle giderken göğsünden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Giriş'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 45 yaşındaki Günhan Deniz K., "Av yapıyordum çalılıklara doğru ateş ettim, o sırada motosikletli kişi yere düştü" dedi

28 Şubat 2015 Cumartesi 18:46
Kuş avlarken, bekçiyi öldürdü
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MERKEZ Yüreğir İlçesi'nin Gökçeler Mahallesi'nde büyükbaş hayvan otlatan bir çoban, sulama kanalı yanından geçen patika yolda devrilmiş motosikleti görüp kontrol etmek istedi. Motosikletin yanına gelen çoban, narenciye bahçesinde bekçilik yapan Mehmet Güler Giriş'in kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Giriş'in öldüğünü haber alan yakınları da olay yerine gelirken kız kardeşi Perihan Giriş, sinir krizleri geçirdi.
Ağabeyinin cinayete kurban gittiğini söyleyen Perihan Giriş, "Biz kime ne yaptık. Biz haram yemedik, biz kendi halinde gariban insanlarız. Güler bize nasıl yaptın?" diye gözyaşı döktü. 
Polis yaptığı incelemede 
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mehmet Güler Giriş'in av tüfeği saçmasıyla öldüğünü belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları kısa araştırma sonrasında cinayetin Günhan Deniz K. tarafından işlendiğini belirledi. 
Ekipler, kuş avlayan Günhan Deniz K.'yı, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte evinde gözaltına aldı. İlkokul öğretmeni olduğu belirlenen şüpheli, "Kanalın kenarında avlanıyordum. Çalılıklara doğru ateş ettim, o sırada motosikletle bana doğru geliyormuş, fark etmedim. Motosikletin devrildiğini görünce korkup kaçtım" dedi.
Mehmet Güler Giriş'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 17:48
Anahtar Kelimeler:
AdanaKuşAvlamaBahçeBekçilik
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