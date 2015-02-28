Kuş avlarken, bekçiyi öldürdü

MERKEZ Yüreğir İlçesi'nin Gökçeler Mahallesi'nde büyükbaş hayvan otlatan bir çoban, sulama kanalı yanından geçen patika yolda devrilmiş motosikleti görüp kontrol etmek istedi. Motosikletin yanına gelen çoban, narenciye bahçesinde bekçilik yapan Mehmet Güler Giriş'in kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Giriş'in öldüğünü haber alan yakınları da olay yerine gelirken kız kardeşi Perihan Giriş, sinir krizleri geçirdi.

Ağabeyinin cinayete kurban gittiğini söyleyen Perihan Giriş, "Biz kime ne yaptık. Biz haram yemedik, biz kendi halinde gariban insanlarız. Güler bize nasıl yaptın?" diye gözyaşı döktü.

Polis yaptığı incelemede

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mehmet Güler Giriş'in av tüfeği saçmasıyla öldüğünü belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları kısa araştırma sonrasında cinayetin Günhan Deniz K. tarafından işlendiğini belirledi.

Ekipler, kuş avlayan Günhan Deniz K.'yı, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte evinde gözaltına aldı. İlkokul öğretmeni olduğu belirlenen şüpheli, "Kanalın kenarında avlanıyordum. Çalılıklara doğru ateş ettim, o sırada motosikletle bana doğru geliyormuş, fark etmedim. Motosikletin devrildiğini görünce korkup kaçtım" dedi.