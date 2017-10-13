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Kuryeyi döverek gasp eden çete yakalandı

 Antalya'da üzerinde 35 bin 421 dolar para bulunan turizm firması kuryesini döverek parasını gasp eden Kırgızistan ve Kazakistan uyruklu 5 kişi yakalandı

Kuryeyi döverek gasp eden çete yakalandı

 Antalya'da üzerinde 35 bin 421 dolar para bulunan turizm firması kuryesini döverek parasını gasp eden Kırgızistan ve Kazakistan uyruklu 5 kişi yakalandı

13 Ekim 2017 Cuma 18:11
Kuryeyi döverek gasp eden çete yakalandı
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OLAY 22 Ağustos günü Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde şirkete ait 35 bin 421 dolar bulunan bir turizm şirketi kuryesinin önü içinde 5 kişinin bulunduğu bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen şahıslar, M.M. isimli kuryeyi darp ederek üzerindeki 35 bin 421 doların tamamını alıp geldikleri araçla kaçtı. 
Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin eşkalini ve araç plakasını tespit etti. Kırcami civarında başka bir araca bindikleri tespit edilen şahıslar polis operasyonuyla kaldıkları otelde yakalandı. 
Kazakistan uyruklu şüpheli İ.A, K.A, İ.K, A.B ile Kırgızistan uyruklu E.U emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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