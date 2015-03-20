Kuru sıkı tabaca ile intihar etti!

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçesi'nde kuru sıkı tabancayla kalbine ateş eden 25 yaşındaki Hasan Özdemir yaşamını yitirdi. Dinar'da dün gece, Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu öğrencisi kız arkadaşı 20 yaşındaki S.G. ile buluşan Hasan Özdemir, bir süre sohbet etti. Sonrasında ikili, S.G.'nin Yeni Mahalle'deki evine gitti. Eve girdikten bir süre sonra Hasan Özdemir yanındaki kuru sıkı tabancayı çıkarıp kalbine dayadı ve S.G.'ye kendisini sevip sevmediğini sordu. Karşılık alamayınca tetiğe basan Hasan Özdemir yere yığıldı. Silah sesini duyup gelen komşularıyla birlikte S.G., polisi ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlilerinin hemen Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Hasan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Özdemir'in geçen yıl Kasım ayında kalp ameliyatı geçirdiği ve göğsüne dayadığı kuru sıkı tabancanın patlamasıyla oluşan basınçtan öldüğü belirtildi. Polisin gözaltına aldığı Hasan Özdemir'in kız arkadaş S.G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



