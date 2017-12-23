Kurtarmak istediği arkadaşını ezerek öldürdü

CANER Coşkun ve Güner Alvanoğlu, işten arabyla birlikte dönüyorlardı. Yoldan geçen bir grup, tartışmaya başladı ve Caner Coşkun araçtan inerek kavgayı durdurmak istedi.
ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İSTEDİ
Araçtan inen arkadaşı Alvanoğlu, arkadaşına yardım etmek istedi. Arkadaşına yardım edemeyen Alvanoğlu, aracına geri döndü.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Aracıyla manevra yaparak tartışmayı durdurmak isteyen Alvanoğlu yanlışlıkla arkadaşını ezdi. Hastaneye kaldırılan Coşkun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ALVANOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis tarafından yakalanan Alvanoğlu, arkadaşına yardım etmek için bu şekilde bir yol izledğini belirtti. Suçlu bulunan Alvanoğlu adliyeye sevk edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.