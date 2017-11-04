Kurbanlarını kuruyemişle uyutup soyan hırsız, yakalanınca çark etti

TÜRKİYE'NİN 10 kentinde sohbet ettiği kişilere ilaçlı hurma, kayısı, ceviz, fındık ve çekirdek ikram edip uyuyan 16 kişinin paralarını çalan C.D, Kocaeli polisinin operasyonu ile Mersin'de yakalandı.

KURUYEMİŞLE UYUTTU

Kocaeli'nin Gebze İlçesi Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde A.A'nın yanına 5 Eylül günü yaklaşan C.D, kendisini tanıyormuş gibi davranarak sohbet etmeye başladı. A.A. ile C.D. bir kafeye oturarak sohbetlerine devam ederken, C.D. çantasından çıkardığı kuruyemişleri ikram etti. A.A. bir süre sonra kafede uyuya kaldı. C.D, A.A'nın üzerinde bulunan 3 bin 500 TL parayı çalarak kayıplara karıştı.

10 İLDE AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞ

Kendine gelen A.A. soyulduğunu anlayınca hemen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Kamera kayıtlarını izleyen polis, C.D.'nin peşine düştü. C.D'nin, Gebze'de yaşanan olay ile birlikte İstanbul'da 5, İzmir'de 3, Adana, Aydın, Malatya, Antalya, Sakarya, Çankırı ve Bursa'da 1'er kişi olmak üzere kayısı, hurma, ceviz, fındık ve çekirdek gibi ilaçlı kuruyemişleri kullanarak 16 kişinin para veya değerli eşyalarını gasp ettiği tespit edildi.

MERSİN'DE YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.D'nin Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde olduğunu tespit etti. Polisin operasyonu ile C.D. ve yanında bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Kocaeli'ne getirilen C.D. hakkında dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık, yağma suçlarından 22 adet yakalama kararının olduğu ve hakkında 22 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası ve 44 bin 500 TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.

ARKADAŞI CEZAEVİ FİRARİSİ

C.D. ile aynı evde yakalanan S.K.'nın ise 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 16 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

"HEPSİNİN PARASINI ÖDEYECEĞİM"

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. gazetecilere, "Pişmanım, polisler inceledi, uyuşturucu madde çıkmadı, bu eczanelerde de satılan bir haptır. Mağdurları tanıdım, aralarında yaşlı insanlarda var. Ben vicdanen rahatsız oldum. Hepsinin parasını ödeyeceğim" dedi.