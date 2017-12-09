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Kuma getirmesine karşı çıkan damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Kayseri’de dün kuma getirmesine karşı çıkan damadı Adnan Fidan’ı (56) çıkan kavgada av tüfeğiyle öldüren Arif Metin (84), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arif Metin’in ifadesinde, "Eşim yatalaktı. O nedenle yıllardır ikinci bir evlilik yapmak istedim. Çocuklarım tartışmada beni dövdü, damadım da onlardan yana çıkınca öldürdüm” dedi

Kuma getirmesine karşı çıkan damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Kayseri’de dün kuma getirmesine karşı çıkan damadı Adnan Fidan’ı (56) çıkan kavgada av tüfeğiyle öldüren Arif Metin (84), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arif Metin’in ifadesinde, "Eşim yatalaktı. O nedenle yıllardır ikinci bir evlilik yapmak istedim. Çocuklarım tartışmada beni dövdü, damadım da onlardan yana çıkınca öldürdüm” dedi

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:58
Kuma getirmesine karşı çıkan damadını öldüren kayınpeder tutuklandı
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OLAY, dün Küçükali Mahallesi’nde meydana geldi. 4 çocuğu ve 7 torunu bulunan Arif Metin olaydan bir gece önce, yatağa bağımlı eşi Kiraz Metin (78), 2 kızı, 2 oğlu ve damadı Adnan Fidan ile ikinci evlilik isteği nedeniyle tartıştı. Arif Metin ve çocukları tartışma sonrası Melikgazi Polis Merkezi’nde birbirlerinden şikayetçi oldu. Eşi Kiraz Metin ile çocuklarının şiddetli geçimsizlik başvurusu üzerine evden bir ay uzaklaştırma kararı bulunan Arif Metin, dün sabah torununu okula götüren damadı Adnan Fidan’ın yoluna çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından Arif Metin, otomobilinden aldığı av tüfeğini ateşleyerek, damadını öldürdü. Arif Metin çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

''KENDİMİ KAYBETTİM''

Arif Metin’in, polis ve savcılıkta verdiği ifade de ”Eşim Kiraz yıllardır yatalak olduğu için ikinci bir evlilik yapmak istedim. Ancak çocuklarım ve damadım beni yıllardır oyaladılar. Evden uzaklaştırma kararı aldıkları gibi üstüme yürüdüler, beni dövdüler. Kendileriyle karakolluk olduk. Eve temizliğe gelen kadınlarla ilişkiye girdiğimi söyleyip, hakaret ettiler. Damadım ve çocuklarım bana ait beş odalı daireyi, 'Burası sana büyük geliyor. Annemize ve sana biz bakarız' deyip, evimi bir başkasına vermek istediler. Gece karakolluk olduktan sonra ertesi sabah damadım torununu okula götürüyordu. Kendisiyle konuşmak istedim ama ’Bizi bırak ne halin varsa gör’ diye bağırıp, hakaret etti. Sonra kendimi kaybettim ve otomobilimdeki av tüfeğini getirerek iki el ateş ettim” dedi.

Arif Metin, tutuklanıp Kayseri Kapalı Cezaevi’ne konulurken, öldürdüğü damadı Adnan Fidan Cami Kebir’de kılınan cenaze namazı sonrası Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
KumaKayınpederCinayet
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