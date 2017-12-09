Kudüs eylemine polis müdahalesi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımasını ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Kadıköy'de eylem düzenleyen gençlik örgütlerine polis müdahale etti.

Polisin, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda yapılması planlanan eyleme müdahale girişiminde bulunması üzerine eylem Kadıköy Süreyya Operası'na alındı.

Ancak polis, gençlerin Filistin'e destek olmak için düzenlediği eyleme burada da müdahale etti.

Polisin en az 15 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.