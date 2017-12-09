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Kudüs eylemine polis müdahalesi

İstanbul Kadıköy’de gençlik örgütleri, ABD’nin Kudüs kararını protesto için Filistin'e destek eylemi yaptı. Polis eyleme müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kudüs eylemine polis müdahalesi

İstanbul Kadıköy’de gençlik örgütleri, ABD’nin Kudüs kararını protesto için Filistin'e destek eylemi yaptı. Polis eyleme müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı

09 Aralık 2017 Cumartesi 23:00
Kudüs eylemine polis müdahalesi
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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımasını ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Kadıköy'de eylem düzenleyen gençlik örgütlerine polis müdahale etti.

 Polisin, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda yapılması planlanan eyleme müdahale girişiminde bulunması üzerine eylem Kadıköy Süreyya Operası'na alındı.
Ancak polis, gençlerin Filistin'e destek olmak için düzenlediği eyleme burada da müdahale etti.
Polisin en az 15 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 00:17
Anahtar Kelimeler:
KadıköyKudüs
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