Kudüs eylemine polis müdahalesi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımasını ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Kadıköy'de eylem düzenleyen gençlik örgütlerine polis müdahale etti.
Polisin, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda yapılması planlanan eyleme müdahale girişiminde bulunması üzerine eylem Kadıköy Süreyya Operası'na alındı.
Ancak polis, gençlerin Filistin'e destek olmak için düzenlediği eyleme burada da müdahale etti.
Polisin en az 15 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.