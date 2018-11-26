 Küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Gazipaşa’da 6 küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıktan sonra kaçan 4 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu Alanya’da yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, bulunan hayvanlardan 3'ü sahibine teslim edildi

 Küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı
banner404

GAZİPAŞA'YA bağlı Öznürtepe Mahallesi'nde perşembe gecesi Mustafa Emir, ağılındaki 6 küçükbaş hayvanın çalındığını fark ederek, jandarmaya durumu bildirdi. Jandarma ekipleri Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleriyle yüzlerce kamera kaydını inceleyerek, hırsızlığa karışan şüphelilerin bulunduğu aracı tespit etti. Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin Alanya'da bir apartta kaldıkları tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliler M.A., U.A., M.U., C.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri üzerine çalınan 6 hayvandan 3'ü satılan A.G.'den alınarak sahibine teslim edildi. Diğer kayıp küçükbaş hayvanların akıbeti araştırılıyor. Gözaltındaki 4 şüphelinin başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından önceki akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, M.U. adli kontrollü olmak üzere diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'nın ilk yerel televizyonunun kurucu...
Antalya'nın ilk yerel televizyonunun kurucu...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479