 Küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı

GAZİPAŞA'YA bağlı Öznürtepe Mahallesi'nde perşembe gecesi Mustafa Emir, ağılındaki 6 küçükbaş hayvanın çalındığını fark ederek, jandarmaya durumu bildirdi. Jandarma ekipleri Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleriyle yüzlerce kamera kaydını inceleyerek, hırsızlığa karışan şüphelilerin bulunduğu aracı tespit etti. Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin Alanya'da bir apartta kaldıkları tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliler M.A., U.A., M.U., C.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri üzerine çalınan 6 hayvandan 3'ü satılan A.G.'den alınarak sahibine teslim edildi. Diğer kayıp küçükbaş hayvanların akıbeti araştırılıyor. Gözaltındaki 4 şüphelinin başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından önceki akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, M.U. adli kontrollü olmak üzere diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.