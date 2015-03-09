Küçük kıza çalılıklarda tecavüz edecekti

OLAY , dün saat 15.30 sıralarında Gerede ilçe merkezinde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan kızın yanına gelen S.Ş. küçük kızı yanına alarak uzaklaşmaya başladı. Küçük kızın yabancı biriyle gittiğini gören komşuları ailesini arayarak haber verdi. Adı açıklanmayan küçük kızın yakınları da polise ihbarda bulundu. Kızı yanına alarak yürüyen S.Ş. çalılık bir alanda polis tarafından yakalandı. Küçük kızı tecavüz etmek için çalılık alana götürdüğü iddia edilen S.Ş. polis tarafından gözaltına alınarak Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Küçük kız ise ailesine teslim edildi. Akşam küçük kızın yakınları ve olayı duyan vatandaşlar Emniyet Müdürlüğünün önünde toplanırken, yakınları şikayetçi oldular. Bugün vatandaşların ilçe adliyesi önünde toplanması nedeniyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye polis ekipleri istenildi. Adliyenin girişinde polis ekipleri etten duvar örerken, S.Ş. polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. S.Ş.'ye çelik yelek ve polis şapkası giydirildi. Polis ekipleri adliyenin bahçesine kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.