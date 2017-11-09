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Küçük çocuk dereye düştü

Serik'te evinin önünde oynarken dereye düşen 5 yaşındaki Selman Koçer yaralandı

Küçük çocuk dereye düştü

Serik'te evinin önünde oynarken dereye düşen 5 yaşındaki Selman Koçer yaralandı

09 Kasım 2017 Perşembe 21:49
Küçük çocuk dereye düştü
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POLİS, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çevredekilerin yardımıyla kurtardığı çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'ndeki evinin önünden geçen Kız Deresi yakınlarında önceki gün saat 12.00 sıralarında oynayan Selman Koçer, dengesini yitirince 5 metreden su akmayan dere yatağına düştü. Korkuluk bulunmayan noktadan düşerek beton zemine çarpan Koçer yaralandı. Selman Koçer çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler merdiven yardımıyla indikleri dere yatağından yaralı Selman Koçer'i çıkardı. Ambulansa alınan Selman Koçer, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Selman Koçer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
SerikSelman KoçerKız Deresi
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