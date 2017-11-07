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Kuaför cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya’da eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kuaförü tek bıçak darbesiyle öldüren adam, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

Kuaför cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya’da eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kuaförü tek bıçak darbesiyle öldüren adam, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

07 Kasım 2017 Salı 15:45
Kuaför cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
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ŞAHIS, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin ’pişman mısınız?’ sorusuna "pişmanım" cevabını verdi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde, gece saat 00.30 sıralarında 3 katlı bir binanın teras katında, karısının sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Acar’ı tek bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz B., sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. Yılmaz B., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği esnada basın mensuplarının "neden öldürdünüz?" sorusunu cevapsız bırakırken, "pişman mısınız?" sorusuna ‘pişmanım’ cevabını verdi. Cinayet zanlısı Yılmaz B., polis aracına bindirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayın Geçmişi

Gece saat 00.30’da Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde işten döndüğü sırada karısının sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Acar’ın binadan çıktığını gören Yılmaz B., Acar ile tartışmaya başladı. Ramazan Acar, Yılmaz B.’nin bıçak çıkarttığını görünce bina içinden terasa kaçmaya başladı. Acar’ın peşinden terasa çıkan Yılmaz B., terasta Ramazan Acar ile bir süre boğuştu. Yılmaz B., Acar’ı belinden bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan Yılmaz B., "Eşimin aşığını terasta öldürdüm" dedikten sonra telefonu kapatarak kapının önünde bir süre bekledi. Yılmaz B., daha sonra polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, Yılmaz B.’yi yaklaşık yarım saat sonra Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi’nde yakaladı. 40 yaşındaki Yılmaz B. tarafından tek bıçak darbesiyle öldürülen Ramazan Acar’ın, kuaförlük yaptığı bildirildi.

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Antalya'da kan donduran olay! Tek bıçak darbesiyle öldürdü
Antalya'da kan donduran olay! Tek bıçak darbesiyle öldürdü
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKuaförCinayet
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