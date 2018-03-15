Kreşte 1,5 yaşındaki bebeğin dövüldüğü iddiası

ÇORLU ilçesinde, Gül ve Sevnur çiftinin 1,5 yaşındaki bebeklerinin, bırakıldığı kreşte darp edildiği iddia edildi.

Önceki gün küçük kızını eğitim gördüğü kreşe gönderdiğini söyleyen anne Gül Ş, öğle saatlerinde kreşi aradığını, öğretmeninin kendisine kızının uyuduğunun söylediğini, iki saat sonra kreşi yeniden aradığında bu kez kızının ateşlendiğinin söylendiğini kaydetti.



UYUYOR BAHANESİYLE ÇOCUĞU BABASINA GÖSTERMEDİLER

Bunun üzerine eşi Sevnur Ş.’yi aradığını, kreşe ateş düşürücü şurup götürmesini ve kızlarını görmesini istediğini söyleyen anne Gül Ş, "Eşim okula gittiğinde kızımın uyuduğunu söylemişler. Servis saatinde evde olmayınca bir kez daha okulu aradım, bu kez bana kızımın başka bir çocuk tarafından ısırıldığını bu nedenle okul yöneticilerinin kızımı getirecekleri söylendi." dedi.



DOKTOR ŞİŞME, ISIRMA VE HIRPALANMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eve geldiğinde kızının halini gördüğünü ve hemen hastaneye götürerek polise haber verdiğini belirten anne Gül Ş., "Kızımın bana videosunu ve fotoğrafını atmalarını söylemiştim her gün atılıyordu. Ama olay günü atılmadı. Ben arayıp bana video atılmasını kızımın nasıl olduğunu görmek istediğimi söyledim. Bana biraz huysuzluk olduğunu ve bugün video atamadıklarını kızımın da yeni uykudan uyandıklarını belirttiler. Ben de eşimi kreşe gönderdim. Kızımı görmesini istedim. Eşime de uyuduğunu söyleyip göndermişler. Ela’nın gelmesine yakın beni arayıp başka bir çocuk tarafından ısırıldı doktora götürüp tedavisini yaptırdıklarını söylediler. Bana çocuğu kendilerinin getirmelerini söyledim. Getirdiklerinde yanlarında doktor da vardı. Ben de çocuğu görünce bu mu önemsiz dedim. Doktor tedavisi yapılmış neden aranmadığımı söyledim. Şikayetçi oldum polisleri çağırdım. Doktora götürdük doktor şişme, ısırma ve hırpalanma olduğunu söyledi. Dava ettim işlemlerimiz başladı. Sonuna kadar gideceğim. Elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.



"BAŞKA BİR ÇOCUK ISIRDI"

Herhangi bir açıklama yapmayacaklarını kaydeden okul yetkilileri ise olayın okulda bir çocuğun Ela bebeği ısırması neticesi meydana geldiğini bunun dışında başka bir konu olmadığını beyan etti.