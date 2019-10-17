Kredi kartı bilgilerini kopyalayan 3 kişiye tutuklama kararı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenek kurarak turistlerin alışveriş yaptıkları yerlerde kredi kartı bilgilerini kopyalayan 3 şahsı, takip çalışmalarının sonucunda tutukladı.

Ekipler, 2 hafta süren çalışma sonucunda Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 4 adet laptop, 3 adet Wi-Fi, 3 adet harici bellek, 35 adet adaptör, 100 adet post cihazı slipi, 2 adet başkasına ait kimlik fotokopisi, 2 adet sahte sürücü belgesi ve 35 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Evde bulunan Abrurrahim Ö. ve Kenan D. ise polis ekiplerinin baskını sırasında çatı katına çıkarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalaması sonucunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Kenan D.'nin 8 yıl önce Antalya'da faaliyet gösteren kredi kartı kopyalama çetesinin lideri olduğu ortaya çıktı. Şahsın aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu, 22 ayrı değişik suçtan hakkında 60 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin 260 lira da adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. Aynı yerde yakalanan Abdurrahim Ö.'nün de hakkında aynı suçlardan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla bağlantılı olarak ev sahibi Aysun U. ile Umut U. da gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda 3 turistin kredi kartlarının kopyalandığı tespit edildi. Söz konusu şahısların Samsun'daki alışveriş yerlerinde kredi kartı kopyalama çalışması yürütüp yürütmediği araştırılırken, ele geçen dijital materyaller üzerinde inceleme yapılıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'nin nöbetçi mahkemesine sevk edildi. Aysun U. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Kenan D., Abdurrahim Ö ve Umut U., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.