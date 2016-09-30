Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kredi cinayetine ömür boyu hapis

Antalya'da geçen yıl konut kredisi çektiğini sandıkları 47 yaşındaki masör Faruk Kahraman'ı parasını almak amacıyla evinde el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürmekten yargılanan Said K., ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi

Kredi cinayetine ömür boyu hapis

Antalya'da geçen yıl konut kredisi çektiğini sandıkları 47 yaşındaki masör Faruk Kahraman'ı parasını almak amacıyla evinde el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürmekten yargılanan Said K., ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi

30 Eylül 2016 Cuma 22:46
Kredi cinayetine ömür boyu hapis
banner404
ANTALYA'DAKİ turistik tesislerde masör olarak çalışan Faruk Kahraman'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, 17 Mart 2015 akşamı Muratpaşa ilçesi, Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki apartman dairesine gitti. Çilingir yardımıyla girilen evin salonunda Faruk Kahraman'ın cesedi bulundu. Eli ve ayakları bağlı halde bulunan ceset üzerinde yapılan otopside, Kahraman'ın dövüldükten sonra boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Yapılan araştırmada, Kahraman'ın, Kırgızistan uyruklu 18 yaşındaki Elvira B. ve 22 yaşındaki Aisana M.'yi zaman zaman evinde barındırdığı, iki kadına evin yedek anahtarını verdiği tespit edildi.
BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI ÜÇÜ ÖLDÜRDÜ
Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden 16 Mart akşamı Kahraman'ın peşinden eve gelen Aisana M.nin yedek anahtarla kapıyı açmak yerine zile basıp girdiği, saat 02.50 sularında ise yüzlerini gizlemeye çalışan 3 kişinin ellerindeki yedek anahtarla kapıyı açıp girdikleri görüldü. 23 yaşındaki Dilshod A., 32 yaşındaki Said K. ile 25 yaşındaki İslam S. adlı 3 kişinin saat 04.35'te yanlarına Aisana M.'yi de alarak aceleyle binadan çıktığı, daha sonra gruba gözcülük yaptığı iddia edilen Elvira B.'nin de katıldığı tespit edildi. Şüphelilerin hepsinin cinayetin işlendiği gün yurtdışına kaçtıkları belirlendi.
KREDİ ÇEKTİ SANIP ÖLDÜRMÜŞLER
Soruşturma sürdürülürken, şüphelilerden Said K. 13 Ocak 2016 tarihinde İstanbul üzerinden Türkiye'ye tekrar giriş yapınca yakalanıp tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Faruk Kahraman'ın çekmeyi planladığı konut kredisi nedeniyle öldürüldüğü belirtildi. İddianamede Kahraman'ın Elvira ile Aisana adlı Kırgızistanlı iki kadınla cinsel ilişki boyutunda arkadaşlık yaptığı belirtildi. Kahraman'ın ev almak için bankadan kredi çekeceğini söylediği iki kadının, parayı yağmalamak için Kırgızistanlı arkadaşlarını Antalya'ya çağırıp birlikte plan yaptıkları öne sürülen iddianamede, kredinin çekileceği gün planın hayata geçirildiği kaydedildi. Olay günü Elvira B.'nin dışarıda gözcülük yaptığı, diğer 3 kişinin ise ellerini ve ayaklarını bağladıkları Faruk Kahraman'ı 'Çektiğin krediyi ver' diye dövdükleri, maktulün ise kredi çekmediği için parayı veremediği, buna inanmayan şüphelilerin evin her yerini döküp saçarak para aradığı, bulamayınca da yakalanma endişesiyle masörü boğup öldürdükleri belirtildi.
DİĞER SANIKLARIN DOSYALARI AYRILDI
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında karar çıktı. Son sözü sorulan sanık Said K., beraatını talep etti. Yargılama sonunda yakalanamayan diğer sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, Said K.'yı ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkeme, sanığa ayrıca yağmaya teşebbüs suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKredi Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim