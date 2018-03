Kredi cinayetine ömür boyu hapis

ANTALYA'DAKİ turistik tesislerde masör olarak çalışan Faruk Kahraman'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, 17 Mart 2015 akşamı Muratpaşa ilçesi, Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki apartman dairesine gitti. Çilingir yardımıyla girilen evin salonunda Faruk Kahraman'ın cesedi bulundu. Eli ve ayakları bağlı halde bulunan ceset üzerinde yapılan otopside, Kahraman'ın dövüldükten sonra boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Yapılan araştırmada, Kahraman'ın, Kırgızistan uyruklu 18 yaşındaki Elvira B. ve 22 yaşındaki Aisana M.'yi zaman zaman evinde barındırdığı, iki kadına evin yedek anahtarını verdiği tespit edildi.

BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI ÜÇÜ ÖLDÜRDÜ

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden 16 Mart akşamı Kahraman'ın peşinden eve gelen Aisana M.nin yedek anahtarla kapıyı açmak yerine zile basıp girdiği, saat 02.50 sularında ise yüzlerini gizlemeye çalışan 3 kişinin ellerindeki yedek anahtarla kapıyı açıp girdikleri görüldü. 23 yaşındaki Dilshod A., 32 yaşındaki Said K. ile 25 yaşındaki İslam S. adlı 3 kişinin saat 04.35'te yanlarına Aisana M.'yi de alarak aceleyle binadan çıktığı, daha sonra gruba gözcülük yaptığı iddia edilen Elvira B.'nin de katıldığı tespit edildi. Şüphelilerin hepsinin cinayetin işlendiği gün yurtdışına kaçtıkları belirlendi.

KREDİ ÇEKTİ SANIP ÖLDÜRMÜŞLER

Soruşturma sürdürülürken, şüphelilerden Said K. 13 Ocak 2016 tarihinde İstanbul üzerinden Türkiye'ye tekrar giriş yapınca yakalanıp tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Faruk Kahraman'ın çekmeyi planladığı konut kredisi nedeniyle öldürüldüğü belirtildi. İddianamede Kahraman'ın Elvira ile Aisana adlı Kırgızistanlı iki kadınla cinsel ilişki boyutunda arkadaşlık yaptığı belirtildi. Kahraman'ın ev almak için bankadan kredi çekeceğini söylediği iki kadının, parayı yağmalamak için Kırgızistanlı arkadaşlarını Antalya'ya çağırıp birlikte plan yaptıkları öne sürülen iddianamede, kredinin çekileceği gün planın hayata geçirildiği kaydedildi. Olay günü Elvira B.'nin dışarıda gözcülük yaptığı, diğer 3 kişinin ise ellerini ve ayaklarını bağladıkları Faruk Kahraman'ı 'Çektiğin krediyi ver' diye dövdükleri, maktulün ise kredi çekmediği için parayı veremediği, buna inanmayan şüphelilerin evin her yerini döküp saçarak para aradığı, bulamayınca da yakalanma endişesiyle masörü boğup öldürdükleri belirtildi.

DİĞER SANIKLARIN DOSYALARI AYRILDI

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında karar çıktı. Son sözü sorulan sanık Said K., beraatını talep etti. Yargılama sonunda yakalanamayan diğer sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, Said K.'yı ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkeme, sanığa ayrıca yağmaya teşebbüs suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.