Köyden eroin imalathanesi çıktı

UYUŞTURUCU kaçakçılarına yönelik sürdürdüğü mücadelede, son 2 yıl içerisinde rekorlar kırarak, geçtiğimiz 2107 yılını 4 ton 880 kg yakalamayla kapatıp, bu yılın ilk 3 ayında 1 ton 190 kg eroin ele geçirmeyi başaran Van polisi, zehir tacirlerine yönelik son operasyonunda ise bu sefer zehrin damarına ulaştı. Van merkeze 65 km uzaklıktaki Doğangün köyünde, eroin imal edildiğini tespit eden Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köyde bulunan 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda eroin imalathaneleri ortaya çıkardı. Köy evi görünümündeki imalathanelerden 340 kg eroin ile 192 kilo eroin hammaddesi asitantihidrit ele geçiren ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Altınboynuz olarak tabir edilen ve Afganistan-İran-Türkiye hattından Avrupa'ya sevk edilen uyuşturucunun geçiş güzergahındaki en önemli ayağı olarak bilinen Van'da, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik mücadelesini devam ettiren Van polisi, son operasyonunda bu sefer, dışarıdan uyuşturucu getiren değil, içeride üretim yapan bir şebekeyi ortaya çıkardı.Yaptığı saha çalışmaları ve aldığı istihbaratlar doğrultusunda, Van'a 65 km uzaklıkta bulunan Muradiye ilçesine bağlı bir köyde eroin imal edildiği bilgisine ulaşan Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri, köyde belirlenen adresleri takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takiplerde, köy evi görünümündeki 3 adreste eroin imal edildiği belirlenince, operasyon kararı alındı.Yapılan planlı takip sonrasında, Doğangün isimli köyde belirlenen 3 adrese Narkotik ekiplerince önceki gün operasyon gerçekleştirildi.



3 SANAYİ TİPİ OCAK, 192 KİLO ASİTANTİHİDRİD, 22 KİLO TOZ SODA

4. Nisan çarşamba günü saat 14.00 sıralarında başlayan operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, baskın yaptıkları adreslerde, 3 adet sanayi tipi ocak ile 3 adet yine sanayi tipi büyük tüplerle kurulmuş eroin imal tezgahları buldu. Eroin imalatında kullanılan ve eroinin ham maddesi olarak bilinen 192 kilo 40 gram asitantihidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz sodayı ise ocakların yanında bulunan bidon ve torbalarda ele geçiren ekipler, köyevi görünümündeki imalathanelerde yaptığı detaylı aramalarda ise üretilip satışa hazır hale getirilmiş 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin maddesini çuvallar içerisinde, 218 kilo 840 gram likit eroini ise kazanlar içerisinde buldu.

TERÖR BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Uyuşturucu imalatında kullanılan diğer malzemeler ile 2 filtreli yüz maskesi ve bir adet dijital terazinin ele geçirildiği aramalarda, bir adette A-K 47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjör ve 45 adet dolu fişek ele geçiren ekipler, ev görünümündeki zehir imalathanelerinin ve ele geçen uyuşturucuların sahibi olarak 5 kişiyi gözaltına alıp emniyete götürdü. İfadeye alınan şüphelilerin terör bağlantılarını araştıran polisin, konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.