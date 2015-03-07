Köy meydanında çifte cinayet

KARAMAN’IN

Aybastı Köyü’nde çiftçilik yapan 42 yaşındaki Yusuf Ünlü, alacak konusunda tartıştığı köy muhtarı 43 yaşındaki Mustafa Aydın ve eniştesi, hem de muhtarın ağabeyi olan 54 yaşındaki Ramazan Aydın’ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Aybastı Köyü’nde meydana geldi. Çiftçi Yusuf Ünlü, aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan ve traktörle yoldan geçen Muhtar Mustafa Aydın’ı durdurdu. Ünlü’nün elindeki tüfeği görerek traktörden inen Aydın tartışmaya başladı. Bu sırada eniştesi, hem de muhtarın ağabeyi Ramazan Aydın da yanlarına geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Ünlü elindeki pompalı tüfekle iki kardeşin üzerine ateş açtı. Başından vurulan Aydın kardeşler öldü.