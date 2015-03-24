Kovalamaca kazayla bitti: 2 polis yaralı

KAZA , bugün saat 03.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi ayrımında meydana geldi. Bornova'da devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Serkan İpçi idaresindeki 35 DGL 64 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan İpçi, hızla kaçmaya başladı. Bornova'dan Çevreyoluna doğru kaçmaya devam eden İpçi'yi yakalamak için bölgedeki ekipler alarm durumuna geçti. İpçi, Onur Mahallesi ayrımına geldiği sırada Karşıyaka ekiplerinden Yüksel Tuna'nın (42) kullandığı 35 A 28340 plakalı polis aracına çaptı. Kazada polis memurları Yüksel Tuna ile ekip arkadaşı Selçuk Ace (42) yaralandı. Ekip arkadaşlarının kaza yaptığı haberin alan çok sayıda polis olay yerine geldi. Otomobilinden inerek kaçmaya çalışan İpçi ise sonradan gelen ekipler tarafından yakalandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı polis memurları Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Serkan İpçi ise kontrol amaçlı Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, aracındaki içki şişeleri dikkat çekti. Polis, İpçi'nin neden kaçtığını belirlemek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.