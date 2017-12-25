Korkunç! Uzman Çavuş'u vuran saldırgan, meslektaşı çıktı

UZMAN Çavuş H.N. dün Siirt kent merekezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğramıştı. Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6-7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak içini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı.
DURUMU AĞIR
Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
VURAN DA ASKERMİŞ
Saldırının gerçekleşmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet müdürlüğü yaptığı açıklamada Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunun belirlenidğini açıkladı.
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