Korkunç olayda kahreden ayrıntı

13 Nisan 2015 Pazartesi 14:43
F.A, sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı Hasan B, arkadaşları Ferhat A ve İsmail Ç. ile bir parkta buluştu. Zanlıların, uyuşturucu verdikleri F.A'ya, boş arazide bir evde tecavüz ettiği ileri sürüldü. Anne ve babası engelli olduğu için yanında kaldığı amcası S.A'nın evine geç giden F.A, yaşadıklarını amcasına anlattı. S.A'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hasan B, Ferhat A. ve İsmail Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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Son Güncelleme: 13.04.2015 13:24