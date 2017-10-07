Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
Cinsel gücü artırıcı haplarda ölüm tehlikesi
Cinsel gücü artırıcı haplarda ölüm...
Güzelliğiniz anneliğinizden
Güzelliğiniz anneliğinizden
7 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
7 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Korkunç olay! Tecavüz edemediği kadını kezzap ile yaktı

Samsun'da Azeri uyruklu bir kadın, kendisine tecavüz etmek isteyen kişi tarafından kezzapla yakıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı

Korkunç olay! Tecavüz edemediği kadını kezzap ile yaktı

Samsun'da Azeri uyruklu bir kadın, kendisine tecavüz etmek isteyen kişi tarafından kezzapla yakıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı

07 Ekim 2017 Cumartesi 12:11
Korkunç olay! Tecavüz edemediği kadını kezzap ile yaktı
banner404

OLAY, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Azeri uyruklu 2 çocuk annesi Arzu İsmayilova, borç para istediği tanıdığı Samsunlu R.P.'den parayı almak için evine gitti. İddiaya göre, Arzu İsmayilova evde R.P.'nin cinsel saldırısına uğradı ve karşı koyunca da üzerine kezzap dökülmek suretiyle yakıldı. Yaralanan kadın kendini evden dışarı atarak yardım istedi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümden dönen yüzü, kolları ve vücudu kezzap ile yanan Arzu İsmayilova, Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.


  Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Arzu İsmayilova, “Bundan 3-4 yıl önce ekmek parası kazanmak için Azerbaycan'dan Samsun'un Çarşamba ilçesine geldim. Borç para istediğim burada tanıdık yaşlı bir amca beni parayı vermek istediğini söyleyerek yanına çağırdı. Evine gittiğimde bana tecavüz etmek istedi. Ben de kendisini iterek karşı koydum. Üzerime kezzap döküp yaktı. Bağırarak kendimi dışarı attım. Komşular yardımıma koştular. Ambulans çağırıp beni hastaneye götürdüler. Adam ben burada acılar içinde kıvranırken bana 'Senin peşindeyim, öldüreceğim' diye tehdit mesajları atıyor. Bana yardım edilmesini istiyorum ve beni bu hale getiren şahıstan şikayetçiyim. Tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.


Arzu İsmayilova'nın avukatı Samet Çaylan yaptığı açıklamada, "Müvekkilim borç para talep ettiği saldırganın evine gitmiş, saldırgan müvekkilime tecavüz etmeye kalkışmış. Ardından müvekkilim karşı koyması üzerine önceden hazırlamış olduğu kezzabı yüzüne atmak suretiyle yaralamıştır. Müvekkilim Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmektedir. Saldırgan hala dışarıda gezmektedir. Bu konuda gerekli hukuku süreci başlattık" diye konuştu.
  Öte yandan, kezzaplı saldırıyı düzenlediği iddia edilen R.P.'nin polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 07.10.2017 12:15
Anahtar Kelimeler:
Arzu İsmayilovaTecavüzAZERİ KADINSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kaza... Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feci kaza... Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Antalya’da ayın polisleri ödüllendirildi
Antalya’da ayın polisleri ödüllendirildi
Borcu yüzünden bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini astı!
Borcu yüzünden bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini astı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim