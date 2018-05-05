Korkunç olay ! intihar eden kadını kurtarmak isterken...

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı’na bağlı DE HAK 8 dalış ekibi ve SAGET 13 ekibi talihsiz gencin cesedini kıyıya 3 metre mesafede 5 metre derinlikte buldu.

Dün akşam saatlerinde Manavgat Irmağı’na atlayan kadını kurtarmak için ırmağa giren garson genç , girdaba kapılarak kaybolurken, intihar etmek için ırmağa atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İsminin Ezgi Ç. olduğu belirlenen 2 çocuk annesi genç kadın iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra Zeynel Şenol Köprüsü’ne gelerek intihar girişiminde bulundu. Köprüde bulunan vatandaşların uyarılarına kulak asmayan genç kadın köprüden ırmağa atladı. Köprünün 100 metre aşağısında ırmak kenarında bulunan kafeteryada garson olarak çalışan 2 genç, ırmakta hızla akmakta olan genç kadını kurtarmak amacıyla ırmağa girdi. Genç kadının yanına ulaşarak kadını çıkarmak isteyen Cihan Toplar, kadının direnmesi üzerine ırmakta batıp çıkmaya başlarken bir süre sonra suda kayboldu. Diğer genç kendi imkanlarıyla ırmaktan çıkarken, akmaya devam eden genç kadın ise Yukarı Hisar Mahallesi’ndeki yaya köprüsünün altında vatandaşlar tarafından ırmaktan çıkarıldı. Genç kadını kurtarmak isterken ırmakta kaybolan Eskişehir nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Cihan Toplar isimli genç dün tüm aramalara rağmen bulunamadı ve havanın kararması sebebiyle arama çalışmaları bugüne bırakıldı.



Antalya'dan özel ekip geldi

Bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Erken saatlerde olay yerine gelen Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı’na bağlı DE HAK 8 dalış ekibi ve SAGET 13 ekibi gencin son görüldüğü noktadan itibaren su üzerinde ve su altında arama çalışması başlattı. Kısa bir aramanın ardından talihsiz gencin cesedi ırmağa girdiği yerin yaklaşık 150 metre aşağısında yaya köprüsünün 20 metre yukarısında sahile 3 metre mesafede 5 metre derinlikte ağaç dallarına takılı vaziyette bulundu.

Toplar’ın cesedi ırmaktan çıkarılırken arama çalışmasını takip eden arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Cihan Toplar’ın cesedi önce Manavgat Devlet Hastanesi’ne ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bir kafeteryada şef garson olarak çalıştığı ve herkes tarafından sevilen bir sima olduğu bildirilen gencin kısa süre önce sözlendiği ve nişan hazırlığı yaptığı belirtildi.