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Korkunç olay! Eşiyle tartıştıktan sonra...

Kocaeli'nin Darıca İlçesi’nde, dün akşam eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 59 yaşındaki Türken Bahçivan, otomobilinde tabancayla yaşamına son verdi.

Korkunç olay! Eşiyle tartıştıktan sonra...

Kocaeli'nin Darıca İlçesi’nde, dün akşam eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 59 yaşındaki Türken Bahçivan, otomobilinde tabancayla yaşamına son verdi.

16 Mart 2015 Pazartesi 11:24
Korkunç olay! Eşiyle tartıştıktan sonra...
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Gazeteci Tuncer Bahçivan’ın kardeşi olan ve uzun yıllar Almanya’da kaldıktan sonra Türkiye’ye döndüğü belirtilen, bir süredir de psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Türker Bahçivan, iddialara göre dün saat 20.30’da eşiyle tartıştıktan sonra intihar edeceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ağabeyi Tuncer Bahçivan da 155 Polis’i arayarak kardeşinin hayatından endişe duyduklarını ve bulunması için yardım istedi. Türker Bahçivan’ı her yerde arayan polis, yaklaşık 2 saat sonra, kendisine ait otomobili Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak’taki Darıca Şehir Stadı’nın sporcu giriş kapısında buldu. Polis ekipleri şoför mahallinde Türker Bahçivan’ın kanlar içinde cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede Türker Bahçivan’ın, tabancasını göğsüne dayayarak tek el ateş ettiği anlaşıldı. Türker Bahçivan’ın cesedinin hemen yanındaki koltukta intiharda kullandığı sanılan 9 milimetrelik bir tabanca, bitmek üzere olan bir şişe viski, yarısı içilmiş kola, kendisine ait cep telefonu ve bir paket sigara bulundu. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Türker Bahçivan’ın cesedi, buradan da Adli Tıp’a gönderildi.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 10:25
Anahtar Kelimeler:
KorkunçOlayEşiyle Tartıştıktan SonraKocaeliTürkiyePsikolojikTedavi
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