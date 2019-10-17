Korkunç kazada hayatını kaybetti: Refüje çıkıp karşı şeride geçti...
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
KAZA, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Emre Şahin’in kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan Şevket G.’nin kullandığı 07 JL 120 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Uygulama otelini geçtikten sonra meydana gelen kazada, Emre Şahin’in kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobil çarpma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak karşı şeridi de geçtikten sonra ormanlık alana uçtu. Hurdaya dönen araç sürücüsü Emre Şahin ile araçta yolcu olarak bulunan Seher Yemez yaralanırken, durumu ağır olan Seher Yemez ambulans ile hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Şevket G.’nin Şelale Polis Karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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