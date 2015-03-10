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Korkunç kaza: 2 ölü 2 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Bağcılar İstoç Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulundan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Korkunç kaza: 2 ölü 2 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Bağcılar İstoç Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulundan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

10 Mart 2015 Salı 08:46
Korkunç kaza: 2 ölü 2 yaralı
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KAZA, TEM saat 05.30 sıralarında İstanbul TEM Otoyolu Bağcılar İstoç Mevkii'nde meydana geldi. İddialara göre Esenler'den aile ziyaretinden döndüğü öğrenilen Özgür Kaçar hakimiyetindeki 34 AR 1268 plakalı araç Edirne istikametine hareket halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Çiğdem Kaçar ile Tuana Kaçar isimli küçük bir kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, Özgür Kaçar ve Göktuğ Kaçar isimli bir erkek çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine varması ile birlikte araç içerisinde bulunan Çiğdem Kaçar ve Tuana Kaçar'ın araç içerisinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi ve cesetleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yaralan Özgür Kaçar sağlık ekipleri tarafından Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesi'ne, Göktuğ Kaçar ise Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı gören Neşet Şimşek; "Önümüzde giderken aniden bariyerlere daldı. Ancak o kadarını görebildik. Aracın sağı ve solu bomboştu. Rahat bir, bir buçuk saat ambulans ve itfaiye gelmedi." dedi.
Öte yandan Özgür Kaçar'ın Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Son Güncelleme: 10.03.2015 07:47
Anahtar Kelimeler:
İstanbulTem Otoyolu
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