Korkunç kavga! Ağzından giren mermi, burnun kemiğine saplandı

İZMİR'DE kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşun, kavgadaki vatandaşın ağzından girip burun kemiğine saplandı. Ağır yaralanan vatandaş, tedavi altına alındı.

AĞZINDAN GİREN MERMİ, BURUN KEMİĞİNE SAPLANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Akçay Caddesi üzerine meydana geldi. Ramazan K. ile 33 yaşındaki Abdullah Sarı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. İddiaya göre, Ramazan K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Sarı'ya ateş açtı. Olayda Ramazan K.'nin tabancasından ateşlenen mermi, Sarı'nın ağız boşluğundan girerek burun kemiğine saplandı. Sarı, olay sonrası arkadaşları tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, yapılan incelemede ise Sarı'ya isabet eden merminin, ağız boşluğundan girip üst dişlerini kırdıktan sonra burun kemiğine saplandığı tespit edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri Ramazan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.