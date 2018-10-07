Korkunç intihar: Komşusunun serasında canına kıydı

GAZİPAŞA'NIN Beyobası Mahallesi'nde oturan Mustafa Akgün, saat Pazar günü 14.30 sıralarında komşusunun serasında iple kendisini asarak canına kıydı.Çevredeki vatandaşların durumu İhbar etmesi üzerin olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Akgün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından asılı bulunduğu yerden indirildi ve Cenaze aracına konarak otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Beyobası Mahallesi'nde oturan Mustafa Akgün'den cumartesi gününden beri haber alınamayan Akgün'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.