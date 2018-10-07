Korkunç intihar: Komşusunun serasında canına kıydı

Mustafa Akgün (58), komşusuna ait çilek serasında kendini asarak canına kıydı

Korkunç intihar: Komşusunun serasında canına kıydı
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GAZİPAŞA'NIN Beyobası Mahallesi'nde oturan Mustafa Akgün, saat  Pazar günü 14.30 sıralarında komşusunun serasında  iple kendisini asarak canına kıydı.Çevredeki vatandaşların durumu  İhbar etmesi üzerin olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Akgün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından asılı bulunduğu yerden indirildi ve Cenaze aracına konarak otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Beyobası Mahallesi'nde oturan Mustafa Akgün'den cumartesi gününden beri haber alınamayan Akgün'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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