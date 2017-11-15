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Korkunç cinayette inanılmaz ifade: Kayınvalidem gizlice beni eve aldı

Kayseri'de 2012 yılında kendisini aldattığından şüphelendiği eşini bıçakla öldüren ve müebbet hapis cezası alan sanık, "Beni gizlice eve kayınvalidem aldı. Eşimin birisinden evlilik teklifi aldığını duyunca odadan çıktım, bıçakladım" dedi

Korkunç cinayette inanılmaz ifade: Kayınvalidem gizlice beni eve aldı

Kayseri'de 2012 yılında kendisini aldattığından şüphelendiği eşini bıçakla öldüren ve müebbet hapis cezası alan sanık, "Beni gizlice eve kayınvalidem aldı. Eşimin birisinden evlilik teklifi aldığını duyunca odadan çıktım, bıçakladım" dedi

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:31
Korkunç cinayette inanılmaz ifade: Kayınvalidem gizlice beni eve aldı
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23 MAYIS 2012 tarihinde Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesinde bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda, İlhan Üçler, iddiaya göre o tarihte saat 03.00 sıralarında, bir süreden beri ayrı yaşadığı karısı 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Demet Üçler'i tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Sanık Üçler, yakalanarak nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet alan sanığın kararı 2014'te Yargıtay tarafından bozuldu, 2014'te tekrar yargılanan sanık müebbet hapis cezası aldı. 

Yargıtay kararı bir kez saha usulen bozarak, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen davada tutuklu sanık İlhan Üçler ve şikayetçi A.G. ile avukatlar hazır bulundu. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil talebini kabul etti.

Tutuklu sanık İlhan Üçler, mahkemede "Olay günü kayınbabam işe gidince, kayınvalidem gizlice beni eve aldı. Eşimin benim evde olduğumdan haberi yoktu. Annesine M.A. isimli birisinden evlilik teklifi aldığını söyleyince diğer odadan çıktım, eşim ile tartışmaya başladık. Eşim bana hakaret edince elimdeki bıçak ile 1 kez vurdum. Daha sonra 39 bıçak darbesi olduğunu öğrendim ama ben 1 bıçak darbesinden başka vurmadım. Eşim annesine 'yaktın beni, dedi. Ben de 'lanet olsun' diyerek bıçağı bırakıp çıktım. 6 yıldır cezaevindeyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İlhan Üçler'e 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek, herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca Demet Üçler'in ayrı yaşadığı kocasının şiddeti sonucu bir süre kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

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