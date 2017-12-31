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Korkunç cinayet! Yaşlı ve engelli adam tek kurşunla öldürüldü

İstanbul Maltepe'de sokaklarda yaşayan engelli ve yaşlı adam silahlı saldırıya uğradı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi anında yakaladı

Korkunç cinayet! Yaşlı ve engelli adam tek kurşunla öldürüldü

İstanbul Maltepe'de sokaklarda yaşayan engelli ve yaşlı adam silahlı saldırıya uğradı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi anında yakaladı

31 Aralık 2017 Pazar 08:48
Korkunç cinayet! Yaşlı ve engelli adam tek kurşunla öldürüldü
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İSTANBUL Maltepe sahil Turgut Özal bulvarı İDO iskelesi önündeki otobüs durağında bekleyen tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ile Osman G. ile aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Osman G. tekerlekli sandalyedeki adamı tabanca ile başından vurarak kaçtı.

OLAYIN 1 KİLOMETRE UZAĞINDA YAKALANDI

Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından sahil yolu Kartal yönünde kaçan şüpheli Osman G. Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

SOKAKLARDA YAŞIYORMUŞ

Kimliği öğrenilemeyen yaşlı adamın çevredeki parklarda uyuduğu bildirildi. Yaşlı adamdan geriye tekerlekli sandalyesi, eşyaları ve çay demlemek üzere piknik tüpü üzerine koyduğu çaydanlığı kaldı.

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