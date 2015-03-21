Korkunç cinayet! Elleri ve ayakları bağlı...

21 Mart 2015 Cumartesi 19:27
Saat 15.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre evi kiraya veren emlakçı, ücreti almak için eve gitti. Kapıyı defalarca çalan emlakçı, kapının açılmaması üzerine yedek anahtarları kullanarak içeri girdi. Eve giren emlakçı, evi kiraya verdiği İbrahim Kıhalil (58) isimli Mısır uyruklu kişiyi hareketsiz şekilde elleri ve ayakları bağlı halde yerde buldu. Evden çıkarak dükkanına geri dönen emlakçının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kıhalil’in vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak izleri olduğunu belirledi. Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Emlakçının ifadesini alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 18:28