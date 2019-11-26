Korkunç bir intihar daha: Eşine 'param yok' diyemedi

CİDDİ Gazete'de yer alan haberde;

Eşinin "Pazara gidelim" dediği Ali Kabasakal, "Sen biraz oyalan, duş alayım" diyerek banyoya girdi. Yanına av tüfeğini alan Kabasakal, kendisini vurarak intihar etti.

Cebinden sadece 1.5 lira çıkan Ali Kabasakal'ın naaşı otopsi işleminden sonra, İzmir Kemalpaşa Yukarı Yenmiş Köyü'nde defnedildi.