Korkunç bir intihar daha: Eşine 'param yok' diyemedi
İzmir'den eşinin "Pazara gidelim" dediği Ali Kabasakal, "Param yok" diyemedi, banyoya girerek tüfekle intihar etti
ASAYİŞ 26.11.2019, 00:08 26.11.2019, 00:12
CİDDİ Gazete'de yer alan haberde;
Eşinin "Pazara gidelim" dediği Ali Kabasakal, "Sen biraz oyalan, duş alayım" diyerek banyoya girdi. Yanına av tüfeğini alan Kabasakal, kendisini vurarak intihar etti.
Cebinden sadece 1.5 lira çıkan Ali Kabasakal'ın naaşı otopsi işleminden sonra, İzmir Kemalpaşa Yukarı Yenmiş Köyü'nde defnedildi.
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